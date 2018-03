Com a derrota do Partido Democrático do ex-premiê Matteo Renzi na Itália, nas eleições do último domingo (4), o movimento de centro-esquerda vive uma crise. Sua aliança de centro-esquerda recebeu apenas 112 assentos dos 630 disponíveis na Câmara. É a mesma experiência vivida pelo Partido Socialista francês, pelo Partido Socialista Operário Espanhol e pelo Partido Social-Democrata alemão.

Deixe seu comentário: