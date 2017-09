Centro HistÃ³rico-Cultural Santa Casa recebe apresentaÃ§Ã£o do CirandÃ´

Ritmos musicais como congada, samba e baião se juntam ao cavaco, violão, acordeon, teclado e percussões em Cirandô, espetáculo que será apresentado no Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. No show, música, sons e sombras, cores e texturas foram pensados à luz dos escritores Adélia Prado e Guimarães Rosa. A apresentação, que dura 60 minutos e tem classificação indicativa de 12 anos, será realizada em 6 de setembro, às 21h. O ingresso custa R$ 30,00 e deve ser adquirido no local, uma hora antes. Mais informações pelo telefone (51) 3214-8255.

Cirandô é um dos projetos contemplados pelo 3º Edital de Ocupação dos Espaços do CHC (Centro Histórico-Cultural Santa Casa). O documento leva em consideração a concessão dos espaços do CHC para iniciativas nas áreas de música e artes cênicas e visuais, visando: valorizar a diversidade artística; estimular a capacidade de geração de novas plateias, de renda, de criação de novas oportunidades de trabalho e de formação de artistas; e democratizar o acesso à produção artística para segmentos da sociedade tradicionalmente excluídos da agenda cultural.

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa é um espaço para iniciativas como exposições de arte, shows, peças de teatro, espetáculos de dança e cursos. A programação do mês de setembro inclui a peça Palco Babylônia e o curso Preservação, Conservação e Recuperação de Documentos Arquivísticos – Noções Básicas. Confira mais em centrohistoricosantacasa.com.br/agenda-completa.