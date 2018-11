Centro Histórico recebe projeto-piloto para Seletiva no Contêiner

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), por meio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), está inovando no sistema de atendimento da Coleta Seletiva e tornando Porto Alegre pioneira entre as capitais brasileiras com o recolhimento de resíduos em contêineres. Cerca de 45 coletores foram colocados num perímetro do Centro Histórico para coleta automatizada de recicláveis, a Seletiva no Contêiner.

O lançamento do serviço ocorreu na quinta-feira (1º), com a presença do secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, que vistoriou os contêineres instalados próximo ao Largo Glênio Peres. Os equipamentos são na cor verde, diferente dos já existentes para resíduos orgânicos e rejeito, que são na cor cinza. Na área atendida, os materiais seletivos podem ser descartados a qualquer hora do dia, todos os dias da semana.

Este é um projeto-piloto que tem prazo de duração de um ano para teste e será feito pelo DMLU, por meio da empresa terceirizada RN Freitas, que já presta serviço ao departamento com a coleta automatizada. O impacto financeiro da operação será de R$ 16 mil, que equivale a 2,27 % do contrato com a prestadora do serviço. Os materiais feitos de plástico, vidro, papel seco e metal podem ser descartados no contêiner verde da Coleta Seletiva e poderão ser reaproveitados.

Embalagens longa vida, arame, baldes, brinquedos, caixas em geral, canos e tubos metálicos e em PVC, cobre, copos descartáveis, garrafas pet, latas de alumínio, raio-x, isopor, plástico filme e bisnagas plásticas de alimentos são considerados resíduos recicláveis.

O objetivo do projeto Seletiva no Contêiner é recolher e levar estes resíduos para a reciclagem nas Uts (Unidades de Triagem) e gerar renda aos trabalhadores. Também busca manter mais limpa a área ao redor dos coletores, assim como vias e calçadas, evitando que resíduos recicláveis fiquem dispostos nas ruas à espera da coleta.

“Precisamos destacar que este projeto-piloto é uma solicitação da comunidade e será um teste. Não queremos prejudicar o sistema de coletas, mas aprimorá-lo. É muito importante que a população separe corretamente os recicláveis dos orgânicos e rejeito, e contamos com o auxílio dos moradores e da imprensa para divulgar, fiscalizar e melhorar o serviço”, ressalta o secretário Ramiro Rosário.

Nas próximas três semanas, o grupo da educação ambiental estará nas ruas do Centro Histórico esclarecendo as dúvidas da população e realizando um levantamento dos grandes geradores de resíduos para uma futura capacitação. Para Pedro Machado dos Santos, que há 32 anos trabalha com a catação de resíduos, o projeto é uma boa alternativa também para ajudar na limpeza da cidade. “Quando eu vejo os outros catadores espalhando todo o lixo no chão em volta dos contêineres, mando eles juntarem e recolherem”, fala Pedro.

Além dos benefícios ambientais, há vantagens econômicas e sociais na reciclagem. A Coleta Seletiva gera renda para cerca de 600 trabalhadores que atuam nas 17 UTs. No entanto, todos os dias, cerca de 23% dos resíduos de toda a cidade, o que equivale em torno de 260 toneladas com potencial reciclável são descartadas incorretamente na coleta domiciliar e enviadas para o aterro sanitário, o que custa aproximadamente R$ 9,3 milhões ao ano aos cofres públicos.

São depositados, equivocadamente, nos contêineres, todos os dias, mais de 52 toneladas de materiais que deveriam ser destinados aos trabalhadores das UTs. Destas, somente na área onde serão colocados os contêineres da coleta seletiva automatizada, aproximadamente 2,2 toneladas são enviadas diariamente para o aterro de forma irregular.

Somente no período de um ano, de outubro de 2017 a outubro de 2018, já foram emitidos 211 autos de infração referentes à resíduos recicláveis descartados incorretamente nos contêineres da automatizada de orgânicos e rejeito. A penalidade é de 720 UFMs, o que equivale a um valor de R$ 2,89 mil por multa. Já a multa por colocar resíduo orgânico ou rejeito no contêiner de reciclável é de 180 UFMs, ou R$ 722,61.

O perímetro onde foram colocados os contêineres da Seletiva no Contêiner fica localizado entre as ruas Caldas Júnior, Riachuelo, Dr. Flores e avenida Mauá, no Centro Histórico.

As vias com previsão de receber equipamentos são as avenidas Borges de Medeiros, Sete de Setembro, Júlio de Castilhos, Salgado Filho, Siqueira Campos, Voluntários da Pátria e as ruas Dr. Flores, Travessa Leonardo Truda, Andrade Neves, Caldas Júnior, Capitão Montanha, Praça Conde de Porto Alegre, Gen. Câmara, Gen. Vitorino, Marechal Floriano Peixoto, Praça Pereira Parobé, Praça XV de Novembro, Praça Rui Barbosa, Riachuelo e Vigário José Ignácio.

Deixe seu comentário: