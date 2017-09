Centro Israelita celebra 100 anos de história

Uma das mais tradicionais entidades judaicas de Porto Alegre completará 100 anos de história, neste mês. Localizado no coração do bairro Bom Fim e filiado à Federação Israelita do RS, o Centro Israelita celebrará seu centenário com uma ação socioambiental no próximo dia 12 de setembro, às 14h30, na Praça Lupicínio Rodrigues, no bairro Menino Deus. Membros da comunidade e autoridades estarão presentes no evento. No local serão plantadas mudas de árvores. Para o presidente da sinagoga, Flavio Lermann, o ato simboliza e caracteriza todo trabalho histórico feito pela sinagoga ao longo destes 100 anos de existência.

A comemoração seguirá até o final do mês com outros eventos previstos. No dia 17/09, às 19h30, o Festival Darom, organizado pela Fundação Kadima, será produzido em homenagem ao Centro Israelita, no Teatro do CIEE. Na terça-feira, 19/09, haverá o concerto da Ospa, às 20h30, no Theatro São Pedro. Também haverá um jantar festivo de aniversário, no dia 25/10, às 20h. Além disso, o cronograma contará ainda com um grande expediente na Assembleia Legislativa do RS e sessão solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

O Centro Israelita foi criado em 1917, por meio de imigrantes que sentiram a necessidade de um espaço em que pudessem professar sua fé e os ensinamentos judaicos em liberdade. Atualmente, a sinagoga é conhecida por ser um grande centro comunitário, onde circulam centenas de pessoas por semana para as mais diversas atividades como discutir textos de grandes pensadores, estudar, cantar e viver a cultura judaica de variadas formas.

