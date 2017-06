Centro UniversitÃ¡rio Fadergs realiza vestibular neste sÃ¡bado em Porto Alegre com desconto aos aprovados

Com 38 alternativas de cursos disponíveis, o Centro Universitário Fadergs realiza mais um vestibular neste sábado (24). Os candidatos podem escolher as opções de graduação, com possibilidade de bacharelado ou tecnólogo. Recentemente, os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Tecnologia em Construção de Edifícios e Tecnologia em Produção Industrial foram adicionados na relação de cursos da instituição de ensino.

Com o objetivo de facilitar o ingresso de mais pessoas no Ensino Superior, a Fadergs oferece preços acessíveis para a realização dos estudos aliados com uma infraestrutura de qualidade. Neste processo seletivo, a novidade é o desconto para os aprovados, com valor especial a partir de R$ 67,00 na primeira mensalidade. Outra facilidade é o segundo pagamento, com vencimento apenas no mês de agosto.

As provas ocorrem nas sedes João Pessoa e Sertório, com opção de horário para o turno da manhã, das 10h às 12h, ou no turno da tarde, das 14h às 16h. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de junho, no valor de R$ 30,00. Mais informações pelo telefone 0800.604.1211 ou pelo site www.fadergs.com.br/vestibular.

