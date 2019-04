Centros de Treinamento da dupla Grenal são fiscalizados nessa semana

Nesta segunda (1) e terça-feira (2) iniciaram as ações de fiscalização em centros de treinamentos e/ou alojamentos esportivos no Rio Grande do Sul. O objetivo é evitar qualquer ocorrência similar ao que aconteceu no Centro de Treinamento (CT) do Flamengo, em fevereiro deste ano. Além das questões de segurança, a fiscalização também inclui análise das condições de saúde, conforto e bem-estar oferecidas aos atletas. O primeiro local inspecionado foi o CT e alojamento das categorias de base do Grêmio, em Eldorado do Sul e hoje, foi a vez do CT das categorias de base do Internacional, em Alvorada.

Há dois meses, o Ministério Público instaurou expedientes extrajudiciais para solicitar informações atualizadas e fidedignas sobre todos os locais existentes no Rio Grande do Sul nas modalidades futebol, futsal, desportos aquáticos, voleibol, atletismo e ginástica olímpica e rítmica. As operações se estenderão pelos demais clubes de futebol do estado e posteriormente, as instalações de outros esportes também serão investigadas.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), toda documentação dos dois clubes está de acordo com o exigido na legislação vigente. No momento das vistorias, em ambos os locais, não foram flagradas situações que caracterizassem condição grave e de iminente risco, e que, por consequência, justificassem eventual interdição das instalações. Foram identificadas irregularidades que serão apontadas em relatórios oficiais e divulgadas, posteriormente, pelos órgãos que integram a força-tarefa de acordo com a sua competência.

