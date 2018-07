CEO Brasil da CMI Interser palestra no jantar-debate do IEE nesta segunda-feira (16)

Nesta segunda-feira (16), o CEO Brasil da CMI Interser, Henri Krause, palestrará no jantar-debate realizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE). Na oportunidade, será apresentada a metodologia desenvolvida no Projeto de Negociação da Universidade de Harvard e as principais características da face humana das negociações. O encontro é exclusivo para associados do IEE e ocorre no Instituto Ling, às 19h30min.

Krause afirma que a atuação da CMI Interser transforma o jeito em que o mundo se relaciona, negocia e resolve conflitos. “A negociação está presente em todos os âmbitos e relacionamentos que conduzimos diariamente e não há uma única regra ou uma maneira de negociar de forma geral. Com isso, ensinamos e esclarecemos fatores e pontos que contribuem para a estrutura de negociação win-win, desenvolvida no Projeto de Negociação da Universidade de Harvard, liderada pelo professor Roger Fisher, também fundador da CMI”, justifica o CEO Brasil da CMI Interser, Henri Krause.

A CMI Interser é uma empresa internacional com mais de 30 anos de atuação prestando consultoria e capacitação especializada em negociação, construção de relacionamentos significativos, mediação, prevenção e resolução de conflitos. A expertise da empresa soma a metodologia do Projeto de Negociação da Universidade de Harvard aos mais modernos conhecimentos das ciências do comportamento humano para entregar serviços como consultoria focada em facilitação de processos; preparação, diagnóstico e avaliação de negociações; e humanware: gestão de processo de mudança. Bem como capacitações em negociação e gestão; mindfulness at work; e palestras. A origem da organização acontece em Harvard, onde foi criada a teoria da negociação mais reconhecida do mundo nas últimas décadas. Já atuou com clientes como a Bayer, BBVA, Citroen, Coca-Cola, Ford, HP, IBM, Santander, Peugeot, SAP e Toyota.

