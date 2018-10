CEO Brasil da CMI Interser palestra para lideranças sobre Negociação

O CEO Brasil da CMI Interser, Henri Krause, consultoria internacional de negociação com origem na Universidade de Harvard, palestra sobre negociação para lideranças no dia 5 de novembro, no Auditório Nascente da Escola de Engenharia da UFRGS, em Porto Alegre/RS. Os elementos de negociação que serão apresentados no encontro são baseados na metodologia criada por Roger Fisher no Projeto de Negociação da Universidade de Harvard. O encontro gratuito acontecerá às 9h e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/2PYSWSY. “A negociação está presente em todos os âmbitos e relacionamentos que conduzimos diariamente”, enfatiza Krause.

Na abertura do evento, será realizado o lançamento do Meeting Negociação 2019, apresentado pela CMI, que consiste na qualificatória brasileira para a International Negotiation Competition. O evento fomenta a arte da negociação humana e qualifica estas habilidades entre os participantes. Este ano aconteceu a primeira edição do evento, pioneiro no Brasil, focado para estudantes e profissionais.

Krause é sócio e membro do Conselho de Administração da CMI Interser, empresa internacional de consultoria e capacitação. Durante 17 anos, atuou como sócio-fundador e CEO da Inex Estratégia, no desenvolvimento de projetos de evolução empresarial para mais de 70 empresas, nacionais e multinacionais.

A expertise da CMI Interser soma a metodologia do Projeto de Negociação da Universidade de Harvard aos conhecimentos das ciências do comportamento humano para entregar serviços como consultoria focada em facilitação de processos; preparação, diagnóstico e avaliação de negociações; e humanware: gestão de processo de mudança. Realiza também capacitação em negociação e gestão; mindfulness at work; e palestras. Já atuou com clientes como Bayer, BBVA, Citroen, Coca-Cola, Ford, HP, IBM, Santander, Peugeot, SAP e Toyota.

