CEO da 4all, José Renato Hopf, alerta: “processo de compra mudou”, em palestra na FBV

Nesta quarta-feira (29), a transformação Digital na Prática, foi tema do segundo dia da Feira Brasileira de Varejo (FBV). O tema foi abordado pelo cofunder e CEO da 4All, José Renato Hopf.

A palestra trouxe diversos conselhos para os empreendedores. O palestrante destacou as empresas menores no mundo varejista: “A empresa pequena também pode fazer grandes empreendimentos, porque isso é muito mais uma questão de atitude do que tecnologia”, ele afirmou.

Logo em seguida, Hobf abordou as transformações necessárias para alcançar o cliente e expandir o negócio: “Não é difícil fazer transformação no negócio. O varejo está entrando nesse processo. O ponto principal é conhecer a cabeça do consumidor. É muito mais do que tecnologia. O processo de compra mudou, e a interação também”, explicou.

Seguindo no processo de compras, José Ricardo falou sobre as lojas físicas e a facilidade da loja online, e citou alguns pontos importantes de planejamento estratégico: “Toda grande empresa tem um tripé no planejamento estratégico, sendo ele o Digital marketplace, meios de pagamento e data driven marketing”.

Ele também trouxe para o debate a importância de conhecer o público que o empreendedor deseja alcançar: “Hoje temos uma sociedade multifacetada e, eu como empresa, tenho que saber com quem eu estou falando”.

Deixe seu comentário: