CEO da Gramado Summit palestra no Seminário de Inovação da Amcham em Caxias do Sul

“O Erro como fonte de mudança e inovação” é o tema do Seminário de Inovação que a Amcham Porto Alegre promove nesta quinta, dia 2 de agosto, em Caxias do Sul. O tema será apresentado pelo CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi. O evento acontece das 18h30min às 20h30min, no auditório do Bloco H da Universidade de Caxias do Sul (UCS), e tem patrocínio da Zulmar Neves Advocacia – ZNA, um dos mais renomados escritórios de advocacia e consultoria na área empresarial do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil.

Marcus Rossi irá discutir a importância das tentativas e erros para empreender na era da Nova Economia e como isso o ajudou para, em 2015, receber o reconhecimento como um dos 25 Inovadores & Empreendedores do ano. Após criar sua primeira startup, em 2014, e não ver o negócio ganhar mercados por questões internas, ele trouxe para a América Latina um conceito de evento organizado para empoderar startups e colocá-las de frente com os grandes investidores. Hoje, a Gramado Summit, entre os maiores eventos de empreendedorismo digital do país, realiza sua segunda edição, com a expectativa de receber cerca de 4 mil participantes.

