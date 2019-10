CEO da Oi estará em Porto Alegre para reforçar posicionamento da companhia no Rio Grande do Sul

O presidente da Oi, Eurico Teles, estará em Porto Alegre nesta terça-feira (22), para alinhar as principais diretrizes da companhia com os 664 colaboradores da regional do Rio Grande do Sul, no prédio sede da companhia, no Centro de Porto Alegre. O executivo, que estará acompanhado do COO (Chief Operating Officer) da empresa, Rodrigo Abreu, terá agenda com visitas a lojas da companhia na região central da cidade e reuniões com diretores e gerentes da companhia. A Oi conta com 3,7 milhões de clientes no Estado, sendo 1,7 milhão na telefonia móvel, 1,4 milhão na telefonia fixa, 400 mil em banda larga, 100 mil em TV por assinatura e 40 mil em fibra óptica.

“Estou muito feliz de estar novamente no Rio Grande do Sul, em especial neste polo econômico que representa Porto Alegre na região Sul, para conversar com nossos colaboradores, visitar lojas e estar em contato com clientes. Nossa companhia está reforçando os investimentos no Estado, com um aumento de recursos de cerca 59% esse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já temos cobertura 4.5G em Porto Alegre e estamos expandindo o nosso serviço Oi Fibra, com internet de alta velocidade de até 200 mega para mais sete cidades, incluindo a capital, Caxias e Novo Hamburgo”, destaca Eurico.

A companhia tem como pilar estratégico investir na expansão da sua rede 4G e 4,5G, juntamente com a internet em fibra ótica até a casa do cliente (FTTH), para oferecer uma melhor experiência aos clientes no uso dos seus serviços. Para atender à crescente demanda por internet de alta velocidade, a Oi vem direcionando investimentos para ampliar o número de cidades com acesso à Oi Fibra, que registrou em outubro 5% de expansão. Lançado em 2018, o serviço já conquistou quase 500 mil clientes. A companhia lançou promoção que oferece a Oi Fibra por R$ 99,90 por mês com gratuidade na primeira mensalidade e gerou aumento de 50% no número vendas nos dez primeiros dias. O benefício é válido para novos clientes que contratam o serviço pelos canais digitais da companhia até o dia 27 de outubro de 2019. A Oi Fibra tem velocidade de até 200 mega.