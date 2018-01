CEO das Lojas Riachuelo Flávio Rocha faz palestra para empresários em evento promovido pelo IEE e LIDE RS

O LIDE RS – Grupo de Líderes Empresariais – e o IEE – Instituto de Estudos Empresariais promovem no próximo dia 5/2 (segunda-feira), às 18h30, no Porto Alegre Country Club, o evento “Manifesto da Mudança: A Voz do Empresário””, com palestra de Flávio Rocha, CEO das Lojas Riachuelo, um dos 15 maiores grupos empresarias do País.

Rocha vai falar sobre suas posições declaradas em manifesto durante uma convenção em Nova Iorque, no dia 17 de janeiro, onde apresenta o movimento chamado Grupo Brasil 200, uma referência ao bicentenário da Independência do Brasil que será comemorado em 2022.

Nesta carta-manifesto, que conta com o apoio de grandes empresários brasileiros, Rocha fala sobre o peso da gestão pública, da necessidade de libertar a sociedade e os empreendedores do peso do Estado em suas costas. “Chegou o momento da Independência de cada um de nós das garras governamentais”, afirma.

O presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, explica que o encontro em Porto Alegre pretende chamar a atenção da sociedade e da classe empresarial e política para a “extrema necessidade de uma máquina governamental mais eficiente, ágil e em sintonia com as reais demandas da sociedade e dos empreendedores, que são, de fato, quem fomenta o emprego e o desenvolvimento da Nação”.

