CEO do Elefante Letrado irá ministrar palestra sobre a Educação 3.0

No próximo dia 16 de agosto, no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre, acontece a 7ª edição do F5, evento organizado pela GVDASA e que aborda temas como educação, gestão, inovação e atualização do ensino básico e superior. Durante o encontro, a CEO do Elefante Letrado, Mônica Timm, irá ministrar um painel sobre a necessidade de alterações no modelo de ensino tradicional, convidando as instituições a debater sobre a necessidade de mudar o atual paradigma de ensino.

Mônica acredita na importância do debate sobre alternativas para a sensível qualificação na educação do país. “Precisamos debater e encontrar soluções para o futuro da educação brasileira. É mais do que necessário fazer mudanças no modelo de ensino utilizado hoje, e isso começa por uma revisão dos modelos mentais de gestores e educadores”, afirma.

Mais informações sobre inscrições estão disponíveis no site: https://materiais.gvdasa.com.br/f52018.

Deixe seu comentário: