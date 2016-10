CEO Fórum da Amcham Porto Alegre aborda inovação e colaboração

Em um ano de mudanças intensas na política e na economia, a Amcham Porto Alegre segue inspirada pelas transformações da natureza para o CEO Fórum, evento que reúne centenas de líderes empreendedores e executivos. A edição do evento em 2016 segue na temática colaborativa, já que no mundo dos negócios ninguém constrói nada grandioso sozinho. A associação, conhecida pela promoção de networking entre empresários, traz nomes de peso para o encontro que ocorre no Teatro Bourbon Country em 25 de outubro, ça-feira, a partir das 11h30.

Sobre inovação e criação, o CEO traz Tom Kelley. O criador do conceito de Design Thinking e sócio da IDEO vem falar sobre potencial criativo para solucionar problemas de uma empresa. Outro nome aguardado é Eugenio Mussak, professor, escritor e criador do conceito Metacompetência.

O criador da House of All, Wolfgang Menke é outro nome confirmado no evento. Seu projeto foi selecionado pelo Yunu Negócios Sociais, incubadora e aceleradora de negócios de impacto social fundada pelo Nobel da Paz Muhammad Yunus. No evento, também palestra com o jovem Thiago Berto, empresário da área de informática, deixou a vida no Brasil e viajou em três anos por mais de 70 países. Com a experiência, fundou a escola Ayni, unindo diferentes iniciativas pedagógicas que conheceu pelo mundo.

Além deles, a Presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka, com mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia estará no CEO Fórum. A empresária é expert em gestão de produtos, vendas e marketing.

