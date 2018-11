A instalação do Ceprev (Centro de Estudos Previdenciários) aconteceu na manhã de terça-feira (6) no 12º andar do IPE Prev, em Porto Alegre. O objetivo é fomentar a discussão e o aprofundamento dos debates relativos à área no Estado. O Centro abrigará representantes do IPE, PGE (Procuradoria-Geral do Estado) e demais poderes do Estado.

Deixe seu comentário: