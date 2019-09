Cera de ouvido pode ajudar no diagnóstico de câncer; entenda

As novas descobertas estão ajudando – e muito – a medicina. Agora, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) descobriram que a cera produzida no ouvido é capaz de ajudar no diagnóstico do câncer. Conforme o estudo, 27 substâncias indicam a existência de câncer em alguma parte do corpo se estiverem presentes na cera.

Agora, a ideia dos estudiosos é que a análise de cera de ouvido se torne tão comum quanto um exame de sangue. No total, 102 voluntários participaram do estudo. A cera carrega consigo informações importantes sobre o corpo humano.

Com o estudo, é possível verificar em cinco horas se o paciente tem ou não câncer. A pesquisa ainda revela que o exame é capaz de detectar o câncer ainda em estágio inicial, o que aumenta a chance de cura.