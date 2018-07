O calendário das eleições de 2018 prevê a nomeação dos membros das mesas receptoras e do pessoal de apoio logístico para o primeiro e segundo turnos do pleito de outubro. O prazo final para a nomeação é 8 de agosto. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que cerca de 2 milhões de pessoas atuem nas mesas receptoras nas eleições deste ano.

