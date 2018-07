Cerca de 20 bombas drenam 10 mil litros de água por hora da caverna na Tailândia onde 12 meninos estão presos

As equipes de resgate avaliaram, nesta quinta-feira (5), a queda dos níveis de água na caverna na Tailândia, onde 12 meninos e seu técnico de futebol estão presos desde o dia 23 de junho, o que poderia antecipar o resgate. As informações são do portal de notícias G1.

Cerca de 20 bombas de extração funcionam sem intervalo e drenam aproximadamente 10 mil litros por hora, o que se traduz em uma diminuição de aproximadamente 1 centímetro do nível da água. Desde o início das operações, o nível de água já caiu cerca de 40%, segundo a estimativa do governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn.

Alguns trechos terão que ser percorridos pelo grupo debaixo d’água e por este motivo os socorristas estão treinando os jovens para que aprendam a mergulhar. O objetivo das equipes de resgate é reduzir o nível da água de forma suficiente para que as crianças não precisem mergulhar ou que tenham que fazer isso por pouco tempo.

Medo da chuva

As autoridades estudam com cuidado as projeções meteorológicas com medo de uma nova tempestade, que pode chegar à região nesta sexta-feira pela manhã.

“Nossa maior preocupação é a meteorologia. Estamos em uma corrida contra o tempo, agora estamos em uma corrida contra a água”, declarou Narongsak Osotthakorn.

Se começar a chover, parte do trabalho realizado pelas equipes de resgate para drenar as passagens seria perdido e a caverna poderia voltar a ser inundada. Porém, ainda com um novo aumento no nível da água, as equipes de resgate poderiam alcançar os adolescentes.

“Não podemos confirmar quando isso [o resgate] acontecerá. Mas vamos nos assegurar que os meninos estejam 100% seguros” durante a missão, disse Narongsak Osotthanakorn, governador da província de Chiang Rai, onde está localizada a caverna.

O governador observou que um mergulhador experiente precisa de 11 horas para ir e voltar do local onde estão as crianças: seis horas na ida e cinco horas na volta, aproveitando a corrente, de acordo com a agência de notícias AFP.

A missão aconteceria de maneira gradual, tirando primeiro os meninos em melhores condições físicas e psicológicas.

Localização

Mais de 1.300 pessoas participaram das operações de busca. Após nove dias de intenso trabalho, o grupo – composto por 12 meninos, entre 11 e 16 anos, e um adulto, de 25, foi localizado por dois mergulhadores britânicos na noite de segunda-feira (2), em uma ilha de terra firme a cerca de 4 km da entrada da caverna.

Eles receberam suplementos energéticos e vitaminas antes de receberem uma refeição com carne de porco, arroz doce e leite. Apesar de visivelmente magros, estão em bom estado de saúde. Alguns meninos tiveram arranhões e erupções cutâneas.

Os meninos têm recebido ajuda de militares, entre eles um médico e um psicólogo.

Na área reservada às famílias, a inquietação é cada vez maior. “Escutei que vai chover de novo. Estou muito preocupada”, afirmou à AFP Sunida Wongsukchan, parente de um dos meninos presos na caverna.

