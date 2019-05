Cerca de 300 mil novas vagas de emprego são abertas nos primeiros quatro meses do ano

Segundo levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os pequenos empresários voltaram a crescer e gerar novos empregos no mês de abril. As informações são baseadas nos dados do Cadastro Geral de empregados e Desempregados (Caged) , do Ministério da Economia. O número foi quase três vezes maior que o do mês anterior, março. Foram 93,7 mil contra 129,6 mil trabalhos formais no mesmo período de abril.

Nos primeiros quatro meses do ano as pequenas empresas abriram cerca de 300 mil novas vagas. As médias e grandes empresas (MEG), por sua vez, criaram 20,3 mil novos empregos.

“A recuperação do emprego passa pela retomada da economia, que depende diretamente da retomada da confiança de investidores, da aprovação das reformas no Congresso Nacional”, afirma Carlos Melles, presidente do Sebrae. “Os números mostram que o empreendedorismo está no sangue do povo brasileiro. Foram os pequenos negócios os grandes responsáveis pelo grande número de abertura de vagas no mercado de trabalho. E isso mesmo em tempos difíceis economicamente”, complementa.

As micro e pequenas empresas registraram, em todos os setores, crescimento em abril deste ano, porém, foram os pequenos negócios que ficaram responsáveis por gerar empregos. Aproximadamente 55 mil novos postos de trabalho, equivalente a 3,6 vezes mais do que as MPEs da construção civil, segundo setor em que as micro e pequenas empresas mais empregaram nesse mês. As grandes empresas, na contramão, registraram uma redução de 1.057 postos de trabalho no mesmo segmento. Já os pequenos negócios abriram 15,1 mil vagas.

