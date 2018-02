A Polícia Civil apreendeu, na quarta-feira (31), 37 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento localizado no Centro de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo a delegada Sabrina Deffente, havia intensa movimentação de pessoas no local no momento da operação policial. Ninguém foi preso.

