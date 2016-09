Cerca de 400 lagartos gigantes invadiram um parque na Tailândia

Um parque na Tailândia foi tomado por lagartos gigantes. Ao todo, cerca de 400 animais passaram a viver no local. Diante da explosão no número desses répteis, as autoridades agora estão tentando realocá-los em um santuário. Para isso, precisam capturá-los – uma missão que não é nada fácil. Alguns deles, porém, acabam conseguindo voltar ao parque Lumpini, que fica localizado em Bangcoc.

