Cerca de 5 milhões de dólares em calçados estão impedidos de entrar na Argentina, dizem empresários brasileiros

Exportadores de calçados brasileiros afirmam que a Argentina está dificultando a entrada de produtos nacionais em seu mercado. Cerca de 5 milhões de dólares em calçados estão impedidos de cruzar a fronteira porque autoridades argentinas estariam atrasando a entrega da documentação necessária ou até mesmo se negando a protocolar seu pedido, de acordo com Heitor Klein, presidente da Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria de Calçados). A resposta argentina é que os atrasos são pontuais.

A situação frustra a expectativa de empresários de que o governo do presidente Mauricio Macri, de discurso liberal, abandonaria as práticas protecionistas comuns durante os anos da peronista Cristina Kirchner. O tema foi uma das pautas da visita do presidente Michel Temer à Argentina no início do mês. O Brasil é o segundo principal fornecedor do produto para a Argentina, perdendo apenas para a China, cujas exportações no período cresceram 15% em valor.

