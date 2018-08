Cerca de 50 mil alunos da rede municipal de ensino deve retornar às aulas nesta segunda-feira (06). Conforme os calendários escolares, o recesso ocorreu de 30 de julho até a sexta-feira (03).

Retornam à sala de aula estudantes das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), Emeefs (Escolas Municipais de Ensino Especial), da Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) Liberato Vieira da Cunha, da Emem (Escola Municipal de Ensino Médio) Emílio Meyer, e do Cmet (Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores).

As Eceis (Escolas Comunitárias de Educação Infantil), que mantém parceria com o município para atendimento em Educação Infantil e Educação Básica mediante repasse de recursos, também foram autorizadas a fazer o recesso escolar. Os calendários escolares são construídos pela comunidade escolar com base nas diretrizes da Smed (Secretaria Municipal de Educação).

Após a homologação, os calendários foram publicados no Diário Oficial de Porto Alegre e estão disponíveis para consulta no site da Secretaria. Para garantir o efetivo trabalho escolar, as diretrizes preveem, no mínimo, 200 dias letivos e uma carga horária anual de 800 horas letivas.