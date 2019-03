Cerca de 60 passageiros deixam um avião da Latam após uma pane elétrica no Rio Grande do Sul

Passageiros de um voo que partia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com destino a Brasília saíram da aeronave após as luzes do corredor apagarem duas vezes antes da decolagem, na manhã deste domingo (31).

Segundo a Latam, o voo LA4555 ‘passou por uma manutenção corretiva antes de iniciar o processo de decolagem’ e que seguiu viagem normalmente após o procedimento que é comum na aviação. Em nota, a companhia informou que o procedimento não afeta a segurança da aeronave, nem dos passageiros.

Quem continuou no voo da manhã chegou à capital com pouco mais de 1 hora de atraso, por vota das 12h. Já o publicitário que mora em Brasília, Samuel Barros, 27 anos, que preferiu descer e pegar outra aeronave com a família aguarda o próximo voo com destino a Brasília.

Samuel conta que deu uma ‘pane’ na eletricidade. “Apagou tudo, tudo mesmo. Luzes, ar condicionado. As dicas de segurança que estavam passando por vídeo apagaram na hora e a TV desligou. Ficou só aquele silencio. Depois o piloto falou que era o gerador do aeroporto”. Em pouco tempo, ele conta que a luz voltou e depois apagou tudo novamente. Foi quando os passageiros levantaram e pediram para sair da aeronave.

Segundo ele, cerca de 60 pessoas desceram após se sentirem inseguras. A Latam não confirmou o número, mas informou que parte desses passageiros saíram para que não perdessem as conexões e foram reacomodados em outros voos. Eles receberam R$ 30 para almoçar e aguardaram para embarcar em voo previsto para as 20h.

No momento do ‘apagão’, um funcionário teria avisado aos passageiros que era um procedimento normal e que o problema seria resolvido, mas muitos preferiram sair.

A companhia reforça que não houve nenhuma pane na aeronave. “A segurança é um valor imprescindível para a LATAM e todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”.

Voo precisou de fonte externa

Na terça-feira (26), outro voo que saía de Brasília com destino a Macapá atrasou a decolagem por conta de uma queda de energia elétrica.

Um vídeo obtido pelo G1 mostra o momento em que o piloto informa aos passageiros e à tripulação que seria preciso uma fonte de energia externa para ligar o avião (veja vídeo). O procedimento é semelhante ao de “chupeta”, realizado em carros quando falha a bateria.

Em nota, a Latam disse que “não houve ‘pane elétrica'” no voo LA-3528. Segundo a empresa, a “aeronave passou por uma queda momentânea de energia antes do acionamento dos motores, ainda em solo, sem qualquer impacto para a segurança da aeronave e de seus passageiros”.

Deixe seu comentário: