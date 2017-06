Cerca de 8 mil pessoas participam da missa e procissÃ£o de Corpus Christi em Flores da Cunha

Desde primeiras horas da manhã desta quinta-feira (15), milhares de pessoas se deslocaram para a Praça da Bandeira, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, para participar das comemorações de Corpus Christi. Conforme a organização cerca de 8 mil pessoas participaram da missa e procissão durante a manhã. Turistas de diversas cidades das regiões Sul e Sudeste estiveram presentes na cerimônia.

Logo após a missa ocorreu a procissão do Corpo de Cristo pelos 38 tapetes de serragem coloridos que foram confeccionados por voluntários de 25 entidades florenses. No total eles utilizaram 70 toneladas de serragem para realizar as obras que relatam diversos temas, entre eles, os 300 anos de aparição da Nossa Senhora Aparecida; Ano Mariano no Brasil; Campanha da Fraternidade e os 50 anos de Fenavindima.

Os tapetes vão ficar expostos no entorno da Praça da Bandeira até o domingo (18). No começo da tarde desta quinta-feira, ocorreu a tradicional Romaria até o Eremitério Frei Salvador, com celebração eucarística e benção da saúde. As celebrações de Corpus Christi e 29º Romaria de Frei Salvador é uma realização da Prefeitura de Flores da Cunha e Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

