Cerca de três mil pontos seguem sem energia elétrica após temporal, segundo a CEEE

Em função da forte chuva que atingiu Porto Alegre na tarde dessa sexta-feira (9), alguns serviços como 156 e 118 foram suspensos, mas retomados neste sábado (10). A Defesa Civil, o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e a Guarda Municipal percorreram as principais vias afetadas por quedas de árvores e galhos, assim como atuaram na desobstrução de bocas de lobo.

Cerca de três mil pontos ainda seguiam sem energia elétrica na Capital até as 18h deste sábado, após o pico do temporal que atingiu diversos pontos da cidade, conforme balanço da CEEE. No auge da tempestade, 100 mil locais ficaram desabastecidos.

O número 199 da Defesa Civil registrou mais de 70 ligações com pedidos de ajuda. Foram contabilizados diversos danos na cidade. Dez ruas foram bloqueadas parcialmente por queda de árvores e nove bloqueadas totalmente na tarde dessa sexta-feira.

“Tudo é prioridade, mas elencamos os problemas mais importantes para trazer de volta a normalidade à cidade”, disse o chefe da Defesa Civil, Adriano Krukoski.

O volume de chuva acumulado até as 11h deste sábado alcançou 25 mm. O nível do Guaíba, no Cais Mauá, é de 68 cm. A proximidade da frente fria, que chega à Capital neste domingo (11), estimula a instabilidade e novos casos de chuva ou temporal podem ocorrer até esta segunda-feira (12).

Estragos em menos de uma hora

A chuva começou às 16h10min de sexta-feira, durou menos de uma hora, e acumulou 20,60 mm no Centro. De acordo com o Sistema Ceic Metroclima, a região Central da Capital foi afetada por um Downburst (vendaval). Esse fenômeno de vento destrutivo é de alcance limitado. Trata-se de uma violenta corrente de vento descendente que ao alcançar a superfície se expande de forma radial, produzindo danos. O bairro Sarandi registrou 13,40 mm e o Glória 5,20 mm. Vários bairros da Zona Sul não foram atingidos pela chuva.

O temporal causou diversos prejuízos à circulação do trânsito, com quedas de árvores, principalmente na região central. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação monitoraram a circulação nos locais mais críticos, principalmente nos cruzamentos de maior circulação de veículos para a saída do feriadão. Na Ipiranga, imediações da PUC, o bloqueio à circulação foi total no sentido bairro-Centro. As linhas de ônibus desviaram pela Cristiano Fischer, Bento Gonçalves, Salvador França, acesso à avenida Ipiranga.

A falta de energia elétrica aconteceu diversos em pontos da cidade, entre eles: avenida Farrapos, entre a Câncio Gomes e Guido Mondim; Protásio Alves, imediações da Neuza Brizola; Duque de Caxias, proximidades da Catedral Metropolitana; Niterói com Coronel Neves e Niterói com Travessa Viamão.

