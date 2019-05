Cerca R$ 220 milhões são liberados para obras em nova estação de tratamento de água em Porto Alegre

Após moradores das zonas Sul e Leste de Porto Alegre, reivindicarem a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), a solicitação da obra teve um novo avanço. Os moradores destas regiões sofrem com consecutivos desabastecimentos.

A boa notícia é que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculado ao Ministério da Economia, liberou cerca de R$ 220 milhões para a construção da ETA Ponta do Arado. Este falor é solicitado pela Prefeitura municipal de Porto Alegre desde 2017 que agora precisará contratar o recurso junto à Caixa Econômica Federal.

A obra deve permitir dobrar a capacidade de abastecimento do sistema Belém Novo e minimizar os problemas de abastecimento de água no Extremo Sul e na região Leste. Aproximadamente 250 mil pessoas, e com potencial para mais de 320 mil de bairros como Lomba do Pinheiro, Lami, Aberta dos Morros, Hípica e Restinga serão contemplados com o novo serviço.