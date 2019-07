Cercamento eletrônico de Porto Alegre: número de alertas dobra em um ano

O monitoramento das vias internas de Porto Alegre encerrou junho com mais que o dobro de alertas em relação ao mesmo período de 2018. No mês passado, o sistema registrou 138 alarmes. Em junho de 2018 foram 65. Assim como os alertas, o número de veículos recuperados também aumentou. Junho de 2019 registrou 43 veículos localizados, 26 a mais que junho passado (17). Somente este ano 264 veículos foram recuperados.

O sistema, chamado de cercamento eletrônico, também colabora positivamente para a redução de ocorrências de furtos e roubos de veículos na Capital. Dados da Secretaria Municipal de Segurança (SMSeg), obtidos com a Secretaria da Segurança Pública (SSP/RS), mostram o registro de 570 ocorrências em junho, 40,21% a menos que o mesmo período do ano passado (970). Outros benefícios do sistema são maior agilidade na troca de informações e a intensificação da cooperação entre Município e Estado para execução de ações mais assertivas no combate à criminalidade. Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a tecnologia e inteligência são essenciais no combate à criminalidade. “Essa é uma ferramenta para a execução de operações de segurança, além de ser fundamental para a queda das ocorrências de furtos e roubos de veículos”, afirma.

O cercamento monitora em média 850 mil placas por dia, cerca de 25 milhões/mês, com um índice de alerta diário de cinco carros furtados ou roubados/identificados. “O uso das novas tecnologias, como o cercamento eletrônico, vem contribuído muito no combate ao crime. A informação obtida com o monitoramento das câmeras tem se tornado o que há de mais valioso para uma atuação eficiente de nossas forças de segurança”, diz o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira.

O sistema começou a ser desenvolvido no ano passado e, desde então, os pardais vêm recebendo aprimoramentos, com a integração de câmeras com OCR (reconhecimento de placas) instalado nos equipamentos. A Capital conta com 93 locais com sistema de reconhecimento de placas, 162 pistas são monitoradas, 115 por pardais, 47 por lombadas eletrônicas e 25 por câmeras de monitoramento (EPTC) com capacidade de captura de placas. O monitoramento é realizado no Centro Integrado de Comando (Ceic) de Porto Alegre e no Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) do Estado.

Detetive Cidadão

Outro aliado no combate ao crime é o aplicativo #EuFaçoPoa. Na funcionalidade Detetive Cidadão, é possível fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar sua situação. Quando ocorre um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema de monitoramento emite, imediatamente, uma notificação à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando os dados da placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Hoje, mais de 300 policiais militares, civis e federais já utilizam o aplicativo.

Além do Detetive Cidadão, as forças de segurança ainda contam com o Hórus, tecnologia desenvolvida pelo Município que agiliza o processo de identificação direta e despacho de veículos roubados no cercamento eletrônico.

