Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Dados divulgados na quinta-feira (09) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado), revelam queda nos índices de criminalidade em Porto Alegre. O número de veículos levados por assaltantes na Capital caiu de 8.215, em 2018, para 4.761 no ano passado – baixa de 42%.

Os homicídios reduziram 40,7%. Um dos aliados no combate ao crime é o cercamento eletrônico de veículos em Porto Alegre. Em 2019, o sistema emitiu 1.329 alertas de carros roubados ou furtados. Desses, 35,5% foram recuperados.

O secretário municipal de Segurança Pública, Rafael Oliveira, afirma que, desde o início da gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior, a Guarda Municipal tem contribuído com as forças de segurança do Estado, Polícia Civil e Brigada Militar. “Porto Alegre demonstra o seu real papel na segurança pública, que é o de auxiliar o Estado a investigar, produzir provas no enfrentamento ao crime organizado e combater o roubo de veículos através do cercamento eletrônico, uma ferramenta que, junto com outros esforços, é vitoriosa na baixa de roubos e homicídios”, diz.

O cercamento monitora em média 850 mil placas por dia e cerca de 25 milhões/mês, com índice de alerta diário de cinco carros furtados ou roubados/identificados. O sistema começou em 69 pistas e hoje opera em 162.

O monitoramento das vias internas entrou em operação em agosto de 2018 e, desde então, vem sendo aprimorado. Está em implantação o novo contrato para monitorar 100% das entradas e saídas e para ampliação em 70% das vias internas.

Outros benefícios do sistema são maior agilidade na troca de informações e a intensificação da cooperação entre Município e Estado para execução de ações mais assertivas no combate à criminalidade.

Detetive Cidadão

Em todo ano passado, foram 3.405 consultas feitas pela população através do Detetive Cidadão, funcionalidade do aplicativo #EuFaçoPoa. Destes, 29 veículos foram recuperados. A tecnologia permite fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar sua situação.

Quando ocorre um alerta de carro possivelmente roubado ou furtado, o sistema de monitoramento emite, imediatamente, uma notificação à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal informando os dados da placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Hoje, mais de 300 policiais militares, civis e federais já utilizam o aplicativo.

