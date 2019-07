Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima é marcada pela vibração e diversidade

Finalmente foram abertos os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019! A noite desta sexta-feira (26), foi marcada por uma festa muito colorida e descontraída com música, dança e valorização cultural, onde o Peru celebrou seus primeiros Jogos Pan-Americanos. A Cerimônia de Abertura encantou mais de 50 mil pessoas presentes ao Estádio Nacional, em Lima. Quem representou o Brasil no evento foi a dupla de porta-bandeiras Martine Grael e Kahena Kunze.

O espetáculo durou 3 horas e contou com mais de 1.700 artistas, entre músicos, bailarinos e acrobatas, que deram vida ao espetáculo “Alucina, Peru!”. Quem deu ritmo a festa foi o tenor peruano Juan Diego Flórez e, posteriormente, o cantor porto-riquenho Luis Fonsi, que entoou o sucesso mundial “Despacito”. A responsabilidade de acender a pira foi de Cecilia Tait, vice-campeã olímpica com a seleção peruana feminina de vôlei em Seul 1988.

No desfile dos atletas, um dos momentos mais aguardados da cerimônia, o Brasil inovou ao escolher duas pessoas para carregar a bandeira nacional: as campeãs olímpicas da vela com Kahena Kunze carregando Martine Grael nos ombros. Essa foi a primeira vez em que as mulheres brasileiras ocuparam esse posto. A delegação brasileira desfilou com desportistas do badminton, vôlei de praia, basquete 3×3, tiro esportivo, rugby, hipismo, pentatlo, natação artística, levantamento de peso, surfe, squash e vela. No total, 110 pessoas entre atletas e oficiais do Brasil participaram do desfile, que reuniu representantes de 41 países.

No geral, o Peru soube aproveitar sua cultura para contar uma história emocionante e de superação.

