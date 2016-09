Cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos neste domingo será ao som de Ivete Sangalo

Celebrando a diversidade do Brasil e dos Jogos Paralímpicos, a cerimônia de encerramento do Rio 2016 promete uma mistura de sons e estilos musicais para este domingo (18), a partir das 20h, no Maracanã.

Na sexta-feira (16), o Comitê Organizador Rio 2016 antecipou algumas das atrações que vão marcar a despedida do evento. A festa terá 2h30min de duração e será encerrada por Ivete Sangalo, mas também vai contar com shows de artistas como Gaby Amarantos, Nação Zumbi e Vanessa da Matta.

A programação também terá seus momentos inclusivos, como a participação do grupo Batuqueiros do Silêncio, formado por jovens surdos de Recife, e dançarinos profissionais que farão acrobacias em cadeira de rodas. O Hino Nacional brasileiro será cantado por Saulo Laucas, cantor com deficiência visual. Haverá também um encontro entre Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, Armandinho e Jonathan Bastos, que toca guitarra com os pés.

