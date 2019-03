Cerimônia Oficial de Abertura do Tech Art Festival

Neste sábado (23) ocorre a cerimônia oficial de abertura do 1º Tech Art Festival, às 9h30min, na Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609), em Porto Alegre.

O evento gratuito receberá inscritos, autoridades e imprensa com diversos conteúdos ao longo do dia, desde palestras e atrações musicais internacionais a experiências como o Bike Tour Pelo Distrito C; a Feira Maker; a área de simuladores de movimento e realidade virtual; uma videoconferência com mentores da Fábrica do Futuro; o Food Hall Experience; e mesas de debates.

Acesse programação completa do Festival: http://www.techartfestival.com.br/assets/tech-art-festival_programa%C3%A7%C3%A3o.pdf

SERVIÇO:

O QUE: 1º Tech Art Festival

QUANDO: 23 de março – sábado

ONDE: R. Câncio Gomes, 609 – Floresta, Porto Alegre

HORÁRIO: 9h30 – Cerimônia de Abertura; 11h às 21h – Festival

Deixe seu comentário: