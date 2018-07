Cerimonial, protocolo e planejamento de eventos será tema de capacitação nos dias 23 e 24 de julho

Na próxima segunda-feira (23) e terça-feira (24), o consultor na área de eventos e cerimonial e mestre de cerimônias Luiz Fernando Muñoz vai promover uma capacitação na área de eventos e cerimonial. O conteúdo abordado oferece aos participantes as ferramentas e a expertise básicas e necessárias à gestão de eventos promovidos e desenvolvidos por órgãos públicos, entidades, empresas e instituições. O encontro acontecerá na sede da Famurs (Rua Marcílio Dias, 574), em Porto Alegre.

“A ideia é apresentar o conteúdo didaticamente, tendo uma abordagem teórica, buscando sempre aliar a situações práticas e o dia a dia vivido pelos profissionais da área”, explica Muñoz. Dessa maneira, ele capacitará e habilitará os profissionais a aplicarem de forma conveniente às regras básicas de cerimonial, tendo mais segurança e “jogo de cintura” nas situações rotineiras dos eventos.

O investimento para participar da capacitação é de R$ 399,00 para Prefeitura Municipal e R$ 599,00 para outros. Serão 14h diárias de curso, iniciando às 9h e encerrando às 17h. Para se inscrever, os interessados devem telefonar no (51) 3230-3125.

Conteúdo do curso:

Conceito de Cerimonial, Protocolo e Etiqueta: Breve histórico do cerimonial e diferenciação dos conceitos; Precedência e utilização do Decreto 70.274/1972: A Hierarquia entre as autoridades, quem preside cerimônias oficiais, Mesas de Honra, Palco, Palanque Oficial, Tribuna de Honra; Expressões de tratamento: Uso ou não do Excelentíssimo Senhor; Hinos e Bandeiras: A utilização do hino em cerimônias oficiais e a precedência entre as bandeiras; Roteiros e Vocativos: Estruturação dos roteiros em cerimônias e a forma de utilização da nominata de autoridades; Trajes e cuidados com o visual: Classificação de trajes masculinos, femininos e dicas para uma boa apresentação; Cerimonial de Posse Ritos e cuidados especiais, formatação e organização geral do evento; Fechamento e considerações finais.

Sobre Luiz Fernando Muñoz

Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas e MBA em Marketing com ênfase em Planejamento de Eventos. Especialista em cerimonial e protocolo, profissional experiente, respeitado e reconhecido pelo domínio das normas de cerimonial e protocolo na esfera pública federal, estadual e municipal, análise e aplicação de decretos e ordem de precedência. Currículo com a realização e participação em mais de 5.000 eventos públicos e privados ao longo da carreira.

Atuando no mercado privado desde 2011, criou a empresa Muñoz Cerimonial & Eventos em 2013, onde atua como consultor na área de eventos e cerimonial e mestre de cerimônias, além de ser palestrante, professor e ministrante de cursos na área de eventos e cerimonial.

Experiência profissional de mais de 18 anos na área de eventos, destacando os cargos de Chefe do Cerimonial e mestre de cerimônia da Prefeitura de Porto Alegre (2017), Chefe do Cerimonial e mestre de cerimônias do Ministério Público do RS (2009-2011); e Assessor do Cerimonial e mestre de cerimônias da Assembleia Legislativa do RS (2002-2009).

