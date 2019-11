Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital já está disponível no RS

Proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul já podem utilizar a versão eletrônica do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), documento que atesta que o veículo está licenciado para circulação. O documento pode ser gerado em um smartphone ou outro dispositivo móvel pelo aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito, desenvolvido pelo Serpro para o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e viabilizado, no RS, pela Procergs e pelo DetranRS. Assim como a CNH Digital, a versão eletrônica do CRLV traz todas as informações do documento impresso e tem a mesma validade jurídica do CRLV físico.

O CRLV Digital foi apresentado pelo DetranRS no lançamento do portal rs.gov.br, plataforma que concentra os serviços digitais oferecidos ao cidadão pelos órgãos de governo. O evento aconteceu na quarta-feira (6), no Palácio Piratini, conduzido pelo secretário de Governança e Gestão Estratégica do Estado, Claudio Gastal, e contou com a presença do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e do governador do Estado, Eduardo Leite.

“O CRLV Digital, documento que chancela o licenciamento do veículo, agora pode estar na palma da mão, tal como a CNH Digital, que é um sucesso de adesão no RS, o terceiro Estado com mais documentos eletrônicos gerados. É mais uma comodidade para o motorista gaúcho”, frisou Enio Bacci, diretor-geral do DetranRS.

Para ter o documento digital, o proprietário do veículo licenciado no RS deverá baixar o app no Google Play e App Store – o cadastramento pode ser realizado no próprio aplicativo. Tanto a CNH quanto o CRLV digital poderão ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

Compartilhamento

O CRLV Digital pode ser compartilhado para outra pessoa que utiliza o mesmo veículo, desde que ela já tenha instalado, em seu dispositivo móvel, o aplicativo CDT. O compartilhamento pode ser realizado para até cinco pessoas ao mesmo tempo. Quem recebe o CRLV digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito. Quando o proprietário do veículo não quiser mais compartilhar o documento, basta cancelar a opção no app.

Segurança

O documento digital do usuário fica protegido por uma senha de acesso de quatro dígitos, exigida para o login na Carteira Digital de Trânsito. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuem leitor por biometria.

A autenticidade do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito. O procedimento de obtenção do CRLV e da CNH Digital é 100% online, não sendo necessário o comparecimento do proprietário ao Detran de seu Estado.

Clique aqui e veja como gerar o CRLV digital.