Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A cerveja Bellavista quer acabar de vez com as promessas que ficam apenas no “Vamos marcar?” e com as desculpas esfarrapadas utilizadas na hora de encontrar os amigos, familiares e colegas de faculdade. Aproveitando que 2020 é ano bissexto e tem um dia a mais, em um sábado, a Bellavista lança a campanha de verão “#29FEV – o dia dos encontros reais”, que proporcionará diversos encontros reais neste dia, nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A Bellavista, linha de cervejas premium da Bebidas Fruki, é um produto que conecta as pessoas de forma despretensiosa. Sinônimo de qualidade, segurança e confiança a marca compartilha momentos e proporciona encontros reais. Esses encontros são experiências e trocas que valorizam momentos em que as pessoas consigam se divertir, conectar e estreitar vínculos. E, para isso, desde o seu lançamento, a Bellavista facilita estes momentos, pois acredita que encontros reais merecem uma cerveja de verdade.

Segundo Júlio Eggers, Diretor Administrativo da Bebidas Fruki, em 2020 a Bellavista vai implementar de forma mais intensa o ideal da marca e facilitar muitos encontros reais. “Desde o seu lançamento, nestes um ano e quatro meses, já facilitamos mais de 400 encontros com o envolvimento de aproximadamente três mil pessoas. Esta nova campanha vem para reforçar nosso posicionamento, 2020 será o grande ano dos encontros reais. Estamos muito entusiasmados em poder estar presente nestes momentos especiais e memoráveis” explica.

Promoção

A Bellavista vai proporcionar o dia perfeito para curtir com os amigos. A partir de 30 de dezembro estará no ar uma promoção para concorrer a um encontro real. Para participar, basta seguir o perfil da marca no Instagram @cervejariabellavista. Publicar no feed ou stories do Instagram uma foto, um vídeo ou uma frase, respondendo à seguinte pergunta: “Por que eu mereço ganhar um encontro real no dia 29/02/20?”. Os participantes que postarem seus vídeos têm de deixar o perfil do Instagram aberto, marcando na publicação a @cervejariabellavista e usando as hashtags #encontrosreais e #29fevmarcado.

Os autores das respostas mais criativas vão receber um kit com 120 latas de cerveja da Bellavista para fazer desse 29 de fevereiro o dia oficial dos Encontros Reais. Confira o regulamento em: www.29fevbellavista.com.br.

Aderência ao gosto do consumidor

A Bellavista, lançada em agosto de 2018 já representa 10% do faturamento da empresa. O produto, elaborado por Alfredo Ferreira, um dos mestres cervejeiros mais reconhecidos e respeitados do Brasil, não para de crescer e ter aderência ao gosto do consumidor.

Apesar do pouco tempo de lançamento, a Bellavista já foi reconhecida duas vezes na Copa da Cerveja POA, conquistou o Carrinho Agas na categoria Lançamento do ano em 2018 e reconhecimento bronze na categoria Design Gráfico/Marca no Brasil Design Awards.

Tecnologia de ponta e equipe qualificada

Fundada em 1924, a Fruki conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca Fruki, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre de 2020, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama.

Mais informações estão disponíveis pelo www.fruki.com.br.

