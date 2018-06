Num assentamento do MST no Paraná, um produto inusitado entra na linha de produção. A Cervejaria Latino-Americana, do assentamento Maria Lara, em Centenário do Sul, produz a cerveja artesanal e livre de transgênicos, “Fora Temer”. Em maio, o MST expôs e comercializou na 3ª Feira Nacional da Reforma Agrária mais de 350 toneladas de alimentos de mais de 900 assentados.

