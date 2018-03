Cerveja gaúcha é destaque no mais importante festival do País

As micro e pequenas empresas gaúchas mostraram que são campeãs na arte de fazer cerveja. O Rio Grande do Sul foi o grande destaque do Festival Brasileiro de Cervejas 2018 de Blumenau, realizado na semana passada. Ao todo, as marcas gaúchas participantes dos projetos do Sebrae RS conquistaram 18 medalhas de ouro, prata e bronze.

Várias empresas garantiram a primeira colocação em suas categorias, definidas de acordo com o estilo de cada bebida. A Cervejaria Guarnieri, de Farroupilha, levou três medalhas. A Heilige, de Santa Cruz do Sul, a Hunsrück, de Dois Irmãos, e a Seasons e a Babel, de Porto Alegre, também se destacaram, com duas medalhas cada.

A gestora de projetos de Cervejarias do Sebrae RS, Francine Oliveira Danigno, comemora os resultados. “Pelo terceiro ano consecutivo, as cervejarias gaúchas trazem o maior número de medalhas neste concurso”, ressalta. Os projetos do Sebrae visam à ampliação de mercados e as medalhas valorizam as marcas gaúchas e servem de incentivo para a compra dos produtos fazendo com que o mercado cresça exponencialmente”, conclui.

