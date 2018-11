Cervejaria Ambev ajuda empresas a economizarem até 34% de água

As mais de 150 empresas e indústrias usuárias do SAVEh (Sistema de Autoavaliação de Eficiência Hídrica) conseguiram reduzir seu consumo médio de água em até 34% entre 2017 e 2018. A ferramenta é uma plataforma online e gratuita pela qual a Cervejaria Ambev compartilha sua expertise em gestão de recursos hídricos com outras companhias de micro, pequeno e médio porte. O objetivo da iniciativa é auxiliar essas empresas a economizarem água durante o seu processo produtivo.

Com base na realização de um auto-diagnóstico, as empresas cadastradas podem identificar suas lacunas e selecionar ações para evolução das suas práticas, construindo um plano de ação personalizado que pode ser acompanhado mensalmente. A ferramenta possibilita, ainda, a criação de relatórios customizados pelas empresas para acompanhamento dos indicadores e divulgação dos resultados para o público interno, clientes e fornecedores, entre outros. O SAVEh pode ser acessado pelo portal https://saveh.com.br/.

“Nós conseguimos, nos últimos 15 anos, reduzir nosso consumo no processo produtivo em 45% com um conjunto de boas práticas e tecnologias que adotamos para a gestão da água que utilizamos. Vendo esses ótimos resultados, resolvemos desenvolver essa ferramenta para auxiliar outras empresas a conseguirem o mesmo e contribuirmos para a construção de um legado sustentável para as próximas gerações”, disse Filipe Barolo, gerente de Sustentabilidade Ambiental da Cervejaria Ambev.

A iniciativa está em linha com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), em especial os ODS 6 (garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos), ODS 12 (assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis) e ODS 17 (fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável).

Além disso, ao estimular outras empresas a aumentarem sua eficiência hídrica, o SAVEh complementa os esforços da Cervejaria Ambev relacionados ao CEO Water Mandate, iniciativa estabelecida pelo Pacto Global da ONU que reúne empresas comprometidas com o problema da escassez de água e da falta de saneamento em todo o mundo.

