Cervejaria Ambev anuncia dez desafios de aceleradora que vai impulsionar ao menos 20 projetos ambientais

A aceleradora de soluções ambientais da Cervejaria Ambev, que conta com novo apoio institucional do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), acaba de lançar a sua lista de 10 desafios para encontrar ideias inovadoras e disruptivas que ajudem a solucionar algumas das principais questões ambientais da atualidade e que contribuam para a construção de um mundo melhor.

Os temas foram definidos globalmente pelo grupo AB Inbev junto a especialistas de todo o mundo para questões como emissão de carbono, água, agricultura sustentável, embalagem circular e o futuro da produção de cerveja. Empreendedores, startups e acadêmicos interessados têm até o dia 14 de setembro para escolher um dos desafios e inscrever suas propostas no site www.aceleradoraambev.com.br.

A lista de desafios conta com temas como “Cada Gota Conta”, ao qual os interessados devem submeter ideias para garantir a conservação das bacias hidrográficas, melhorar o acesso à água e reduzir o seu desperdício; além do “Feche o Ciclo”, que busca soluções para garantir que a coleta e reciclagem de lixo sejam mais eficientes nas economias em desenvolvimento; e também o “Futuro da Produção de Cerveja”, com objetivo de encontrar propostas para usar a tecnologia em diversos estágios do processo de produção cervejeira para melhorar a eficiência e reduzir o desperdício.

Para impulsionar o alcance da aceleradora entre empreendedores comprometidos com o meio ambiente e contribuir com treinamento e mentoria dos selecionados, a Cervejaria Ambev e o Pacto Global – iniciativa da Organização das Nações Unidas – fecharam uma parceria que prevê a participação do grupo em algumas etapas da aceleradora, como a avaliação dos projetos inscritos e o desenvolvimento de conteúdos para os treinamentos dos participantes.

“Porque além de fazer cerveja, queremos a construção de um legado sustentável para os próximos 100 anos e mais. Com a nossa aceleradora, vamos impulsionar ideias empreendedoras que garantam impactos positivos ao meio ambiente e às comunidades em que atuamos. E, nesse projeto, a parceria com o Pacto Global é muito importante para estarmos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, comentou Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Cervejaria Ambev.

“Acreditamos no poder transformador das startups e como já estão contribuindo para o enfrentamento dos principais desafios da sociedade hoje e para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A aceleradora da Cervejaria Ambev, nesse sentido, representa uma oportunidade de ampliar esse envolvimento e está totalmente alinhada à missão do Pacto Global, de inserir a sustentabilidade dentro da estratégia de negócios das organizações”, disse Carlo Pereira, secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global.

Globalmente, serão selecionados entre 20 e 25 grupos de empreendedores para receber treinamento e mentoria na aceleradora da AB Inbev. Ao final, o grande vencedor terá a chance de fechar um contrato com a empresa e apresentar sua ideia a fundos globais de investimento de alto impacto.

No Brasil, ao menos 20 projetos que não seguirem para a etapa global serão escolhidos para participar de um programa de aceleração local com a liderança da Cervejaria Ambev e Pacto Global da ONU. Além disso, poderão apresentar seus projetos para investidores locais, contribuindo com a extensão dos projetos por meio da assinatura de contratos.

A aceleradora faz parte da Plataforma 100+, lançada recentemente pela Cervejaria Ambev e que reúne ações de impacto positivo para construir um legado sustentável para a sociedade e o meio ambiente pelos próximos 100 anos e mais. Recentemente, a companhia anunciou suas metas ambientais para serem atingidas até 2025, alinhadas aos desafios lançados no programa.

