Cervejaria Ambev e Volkswagen completam fase piloto de testes do primeiro caminhão elétrico para transporte de bebidas

O primeiro caminhão Volkswagen e-Delivery acaba de concluir com sucesso sua fase piloto de testes para poder integrar a frota que atende a Cervejaria Ambev. Fruto de uma parceria entre a companhia e a Volkswagen Caminhões e Ônibus, esse é o primeiro caminhão leve 100% elétrico e movido a energia limpa da América Latina, com zero emissão de carbono, micropartículas e NOX.

A primeira fase de testes do modelo do caminhão durou 30 dias e percorreu um total de 915 quilômetros, com emissão zero de partículas poluentes. Os testes reproduziram as rotas mais comuns feitas pelos caminhões na entrega e distribuição de bebidas da Cervejaria Ambev na cidade de São Paulo.

Foi observada redução de emissão de 0,7 toneladas de CO2 no período de testes, graças à particularidade da tecnologia do veículo e à utilização de uma matriz energética limpa. O caminhão elétrico VW e-Delivery que foi testado é recarregado com 100% de energia solar. A energia consumida totalizou 950 kWh, evitando que cerca de 200 litros de diesel fossem utilizados.

“Temos o sonho de construir um legado sustentável e de longo prazo, que permaneça para as próximas gerações, e investir em projetos socioambientais é um de nossos principais focos de atuação para atingir esse objetivo. A parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus é um passo importante em direção ao mundo melhor que queremos construir, e saber que ambas as companhias partilham desse mesmo sonho é muito motivador. Afinal, sustentabilidade não faz parte do nosso negócio, sustentabilidade é o nosso negócio”, afirmou Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Cervejaria Ambev.

Desenvolvidos no Brasil, os veículos contam com soluções de última geração para logística verde, o que envolve sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria durante a operação e para recuperar a energia da frenagem. Os testes realizados mostraram que o sistema permitiu uma recuperação de cerca de 40% na energia.

“Desde o início de nossas operações, sempre nos preocupamos em nos manter na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias e investir continuamente em novas soluções que contribuam para a operação do cliente e também o meio ambiente”, destaca Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus e membro da Diretoria do Grupo TRATON.

A parceria entre Cervejaria Ambev e Volkswagen Caminhões e Ônibus prevê que, até 2023, 1.600 caminhões elétricos sejam utilizados para o transporte de bebidas. Com isso, cerca de 35% da frota que atende as operações da cervejaria será composta por veículos movidos a energia limpa, deixando de emitir mais de 30,4 mil toneladas de carbono por ano.

O início da operação do caminhão elétrico vem ao encontro da preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento de práticas sustentáveis dividida pelas duas companhias. Só nos últimos cinco anos, a Cervejaria Ambev investiu cerca de R$ 1 bilhão em projetos voltados à sustentabilidade socioambiental. O montante contribuiu para a superação de seis das sete metas ambientais anunciadas em 2013 para serem atingidas em 2017.

Agora, em 2018, a cervejaria anunciou mais um passo importante nesse trabalho, assumindo novos compromissos para serem atingidos até 2025. As novas metas socioambientais da companhia são divididas em quatro pilares, sendo que uma delas se refere especificamente à redução das emissões de carbono em suas operações e à compra de eletricidade de fontes renováveis.

Deixe seu comentário: