Cervejaria Ambev faz evento sobre vagas para profissionais com deficiência

O evento de empregabilidade exclusivo para profissionais com deficiência, o Plus+ AMBEV, acontece em Porto Alegre no próximo dia 22 de agosto.

O encontro promove uma conversa sobre carreiras e apresenta todas as oportunidades da cervejaria para pessoas com deficiência que buscam desafios e que valorizem o seu potencial.

Os interessados devem enviar um e-mail com seu currículo confirmando sua presença no evento. As oportunidades são para vagas efetivas e de estágio técnico. As vagas também estão disponíveis pelo site queroserambev.com.br.

Serviço

Data: 22/08/2018

Local: Hotel Tulip Inn – R. Sr. dos Passos, 105 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS

Horário: 9h

