Cervejaria Ambev terá mais de 1/3 da frota parceira composta por caminhões elétricos até 2023

A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica e Guaraná, anunciou que, até 2023, irá passar a utilizar 1.600 caminhões elétricos da Volkswagen Caminhões e Ônibus no transporte de bebidas. Com a parceria, cerca de 35% da frota que atende a cervejaria será composta por veículos movidos a energia limpa, deixando de emitir mais de 30,4 mil toneladas de carbono em sua cadeia logística por ano. A negociação é a maior da VWCO no ano para o segmento de cargas.

O primeiro caminhão a integrar essa frota será o VW e-Delivery e chegará às ruas ainda este ano, inaugurando assim a primeira fase de testes para determinar a tecnologia mais adequada para atender as operações da Cervejaria Ambev. O modelo será recarregado com 100% de energia elétrica comprada de fontes limpas, como eólica e solar.

A parceria é um marco na história das duas empresas: esse é o maior anúncio do tipo já feito no mundo. O trabalho em conjunto representa um passo importante em direção a um futuro cada vez menos dependente de combustíveis fósseis e tem por objetivo reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa na frota que atende a Cervejaria Ambev. Entre 2014 e 2017, a companhia já reduziu esse índice em 33,9%.

“O nosso sonho é unir as pessoas por um mundo melhor. Por isso, estamos sempre buscando parceiros engajados nas mesmas causas, como a Volkswagen Caminhões e Ônibus, para prover novas tecnologias e processos que tenham um impacto positivo no meio ambiente. Temos certeza que esse projeto contribuirá muito para a construção do legado sustentável que queremos deixar para as próximas gerações” afirmou Guilherme Gaia, diretor de sustentabilidade e suprimentos da Cervejaria Ambev.

Esse é o primeiro caminhão leve 100% elétrico da América Latina com zero emissão de CO2. A solução está alinhada à política de desenvolvimento e promoção de tecnologias limpas do Grupo VW Truck & Bus, do qual a VW Caminhões e Ônibus faz parte.

Desenvolvidos no Brasil, os veículos trazem soluções de última geração para logística verde, como sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria conforme a operação e para recuperar a energia da frenagem. Os caminhões podem chegar a uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo. O nível de ruído é extremamente baixo quando comparado aos modelos tradicionais, melhorando o conforto do motorista e seus ajudantes na operação.

A sustentabilidade socioambiental é um pilar central do negócio da Cervejaria Ambev. Nos últimos cinco anos, a companhia destinou mais de R$ 1 bilhão para projetos voltados a esse fim em sua operação. O montante contribuiu para a superação de seis das sete metas anunciadas em 2013 para serem atingidas em 2017.

Agora, a cervejaria anunciou mais um passo importante nesse trabalho, com novos compromissos, que tem previsão de atingimento até 2025. As metas, definidas pela AB InBev globalmente, são divididas em quatro pilares, sendo que um deles se refere especificamente à redução das emissões de carbono em suas operações e à compra de eletricidade de fontes renováveis:

Ações Climáticas: 100% da eletricidade comprada pela Cervejaria Ambev deve ser advinda de fontes renováveis. Além disso, a cervejaria vai reduzir em 25% as emissões de carbono ao longo da nossa cadeia de valor.

Embalagem Circular: 100% dos produtos da Cervejaria Ambev devem estar em embalagens retornáveis ou que sejam majoritariamente feitas de conteúdo reciclado.

Gestão de Água: melhorar de forma mensurável a disponibilidade e a qualidade da água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico com as quais a cervejaria se relaciona.

Agricultura Inteligente: 100% dos agricultores parceiros da cervejaria devem estar treinados, conectados e com estrutura financeira para desenvolver um plantio cada vez mais sustentável.

