Cervejaria Colorado inaugura seu espaço cervejeiro Toca do Urso

Para celebrar suas origens e a paixão pela cerveja, a Colorado inaugura seu espaço em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo: a Toca do Urso. Localizada junto da Cervejaria, onde são produzidas e criadas suas bebidas premiadas, o espaço simula as cavernas que são o habitat natural de um urso, símbolo da marca, e reúne inovações em cerveja, gastronomia local e loja com itens exclusivos.

“A Toca do Urso é um sonho antigo, pensado desde a fundação da Colorado para unir tudo que valorizamos – especialmente juntar as pessoas. É a minha casa, a casa do Urso, uma extensão da nossa atual Cervejaria e espero que todos possam desfrutar bons momentos aqui”, afirma Marcelo Carneiro, sócio fundador da Cervejaria Colorado.

À frente do conceito está o estúdio de design e arquitetura Super Limão. Inspirados no Urso e guiados pelos valores de cuidado com o meio ambiente da Colorado, criou uma espécie de ”ecoverna”. “Tentamos ao máximo pensar em soluções que minimizassem o impacto ambiental, sem deixar de lado a autenticidade do Urso”, descreve Lula Gouveia, responsável pelo projeto.

Construído semienterrado no chão, o que ajuda a criar um microclima e assim amenizar a temperatura no ambiente economizando energia, a Toca possui ainda cobertura em forma de funil para aumentar a ventilação natural e, ao mesmo tempo, captar água de chuva – direcionada para um espelho d’água que ajuda a umidificar o ambiente.

No interior, um mobiliário em estilo rústico criado exclusivamente para a Toca do Urso em conjunto com elementos recuperados da antiga Cervejaria na Rua Minas, faz referência ao processo artesanal das cervejas e reforça o cuidado com a natureza. Complementam a decoração itens que fazem referência ao universo da Colorado. Já na parte externa, o paisagismo é composto por um pomar com as frutas utilizadas nas cervejas além de uma horta em formato de labirinto.

Um ônibus antigo, modelo Amélia que costumava circular nas linhas de transporte de Ribeirão Preto, foi totalmente reformado e customizado para abrigar uma loja com venda de itens exclusivos como camisetas, bonés, growlers, copos, cervejas, entre outros. O serviço de disque chope do Magrão, homenagem a um dos mais antigos funcionários Colorado que ainda cuida da operação, funcionará também no mesmo local.

As cervejas

Um dos equipamentos utilizados nas brassagens da primeira Cervejaria Colorado, localizada na Rua Minas em Ribeirão Preto, foi totalmente reformado para abrigar as 14 torneiras que servem estilos clássicos e novidades. Estas últimas são criadas na nanocervejaria, uma planta ao lado da Toca do Urso dedicada as inovações cervejeiras da marca produzidas edições limitadas como Gabiru, IPAçoca, Tripel com Laranja e Pimenta, entre outras. Um barrel room foi construído para envelhecimento de cervejas e novas experimentações

As bebidas estão disponíveis em sistema de autosserviço, o My Tapp. Por meio de cartões pré-pagos, comprados no próprio bar, os frequentadores poderão escolher qualquer uma das cervejas disponíveis e servir a quantidade desejada. “Uma forma de as pessoas se sentirem ainda mais confortáveis, como se estivessem na sua casa, e experimentarem todos os nossos estilos”, explica Marcelo.

O cardápio

A cozinha é um convite aos frequentadores para desibernar. Uma comida fácil e despretensiosa, criada pelo chef Raphael Despirite para harmonizar com as cervejas Colorado, utilizando a biodeliciosiade dos ingredientes adquiridos com microprodutores parceiros como Zé Luiz que fornece o Mel da cerveja Appia, além de especialidades locais, como a linguiça da cidade de Dumont, próxima a Ribeirão Preto.

Um dos carros-chefes são os Sandubinhas de porco na lata a Seu Zé Luiz do Mel, composto por seis mini sanduíches de pão de queijo recheados com panceta confitada, couve-manteiga crocante, molho de pimenta e mel do Luiz. Outro destaque é a porção de Mini coxinhas cremosas de galinha caipira, com queijo cremoso e pimenta caseira.

Deixe seu comentário: