Na Cervejaria da Ambev Águas Claras do Sul, em Viamão, foi possível reduzir o índice de consumo de água em 8,6% no ano passado, em comparação a 2016. Para chegar a esse resultado, a cervejaria adotou diversas medidas para otimizar seus processos. Entre elas, todas as operações de limpeza na cervejaria são efetuadas com tempo e volume de água predeterminados.

