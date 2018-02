Cervejaria Felsen abre o Carnaval de Caxias do Sul com último ensaio do Bloco da Ovelha

Nesta quarta-feira (7), Caxias do Sul abre os festejos de Carnaval com o Bloco da Felsen, evento que a Cervejaria Felsen promove para sediar o último ensaio dos foliões do Bloco da Ovelha. Com atrações musicais para todos os estilos – do rock ao samba, o evento tem início às 16h na avenida Rubem Bento Alves, 2817 – Perimetral Norte. O ensaio do Bloco da Ovelha, que tem esse ano o samba enredo “Caxias do mar, maresia e cerração”, está marcado para as 20h.

Completam a folia os seis estilos de cervejas Felsen, Premium Lager, Helles, Witbier, Irish Stout, Ipa e Weizenbier, todas fresquinhas da produção no local e engatadas para o pré-carnaval. As comidinhas estilo boteco serão servidas pelo Chef Arthur Cadmiel, do Sagrado Pub, de Canoas.

Ao valor de R$ 50 o folião recebe um copo personalizado do evento e seis cervejas de 300 ml. Não haverá cobrança de ingressos.

