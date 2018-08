Cervejaria oferece vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A Cervejaria Ambev está com vagas abertas para o cargo de vendedor externo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os interessados devem se inscrever pelo site https://www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco e enviar um currículo com o cargo de interesse no assunto.

É preciso possuir CHN (carteira nacional de habilitação) definitiva, ensino médio completo e desejável experiência em vendas. Entre os benefícios estão: assistência médica e odontológica, ticket refeição, vale transporte, entre outros. A oportunidade também está aberta também para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Santa Cruz do Sul

A Cervejaria Ambev está com vagas abertas para o cargo de analista de rota em Santa Cruz do Sul. Os interessados devem se inscrever pelo mesmo site com o cargo de interesse no assunto. É preciso possuir CHN categoria B definitiva, ensino superior completo ou cursando o último semestre, perfil analítico e habilidade com Excel. Entre os benefícios estão: assistência médica e odontológica, ticket refeição, vale transporte, entre outros. A oportunidade também está aberta para Pessoas com Deficiência.

Estágio técnico em Águas Claras do Sul

A Cervejaria Ambev está com vagas abertas para o estágio técnico na fábrica em Águas Claras. Os interessados devem se inscrever pelo site. É preciso estar finalizando o curso técnico em mecânica, refrigeração, mecatrônica e áreas afins e ser proativo é um dos diferenciais.

