Cesar Faccioli é o novo secretário da Administração Penitenciária do RS

*Por Bárbara Assmann

Nesta sexta-feira (29), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, convidou o procurador de Justiça Cesar Luis de Araújo Faccioli para ser o novo titular da Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) do Estado. Ele assume o comando da pasta, que até então era acumulado pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

O convite aconteceu em razão da vasta experiência que Faccioli tem no serviço público e em temas relacionados ao novo posto. Durante a cerimônia, Leite afirmou que a área necessita de uma boa interlocução entre os poderes. “A sua capacidade de gestão, também já atestada no Executivo e no MP, nos dão a segurança de que a secretaria estará em excelentes mãos”, destacou o governador a Faccioli, durante o convite oficial na sede do MP.

O procurador de Justiça agradeceu pelo convite e ressaltou o apoio da administração do MP por compreender seu desejo de encarar o novo desafio, colaborando para a transição. “Me coloquei à disposição, reconhecendo o tamanho do desafio, mas com muita vontade de trabalhar, entusiasmo e otimismo de que realmente podemos, com articulação e gestão, fazer a diferença”, declarou o futuro titular da Seapen.

A data da posse de Faccioli será anunciada na próxima semana.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

