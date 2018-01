Cessão de uso de área ao TRT

O Departamento de Administração do Patrimônio do RS, efetivou nessa segunda, um Termo de Cessão de Uso para o Tribunal Regional do Trabalho. O acordo prevê a utilização de uma fração de imóvel do Estado pelo Fórum Trabalhista de Caxias do Sul por um período de 20 anos. A assinatura da cessão foi firmada pelo secretário da Smarh, Raffaele Di Cameli, e a presidente do TRT, Vânia Cunha Mattos.

