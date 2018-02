O presidente afegão, Ashraf Ghani, propôs nessa quarta-feira decretar um cessar-fogo prévio aos diálogos de paz com condições com os talibãs, para pôr fim a 17 anos de guerra no país. “Deve haver um marco político para a paz. Deve ser proclamado um cessar-fogo. Os talibãs devem ser reconhecidos como partido político”, declarou Ghani.