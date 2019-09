Cesta básica de Porto Alegre é a segunda mais cara entre as capitais em agosto

Seguindo a tradição de estar no topo das capitais mais caras para se comprar alimentos da cesta básica, no mês de agosto Porto Alegre ocupou a segunda posição, atrás apenas de São Paulo.

De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioecônomicos (Dieese), no mês de julho todas as capitais tiveram uma queda nos preços, com Porto Alegre alcançando a marca de R$ 493,22, seguida por São Paulo com R$ 493,16. Invertendo as posições, no mês de agosto a cesta básica na capital gaúcha despencou para R$ 469,17 enquanto na capital paulista registrou R$ 481,44. Na terceira e quarta posição aparecem Florianópolis (R$ 464,24) e Rio de Janeiro (R$ 462,24).

O estudo, realizado com 17 capitais, também revelou que em 12 meses Porto Alegre registrou o aumento de nove itens: batata (91,25%), tomate (60,63%), banana (20,60%), manteiga (12,06%), feijão (5,53%), carne (3,95%), arroz (3,36%), óleo de soja (2,35%) e pão (1,90%). Na contramão outros quatro itens registraram queda, sendo eles: leite (-17,88%), café (-10,44%), açúcar (-1,29%) e farinha de trigo (-0,79%).

Deixe seu comentário: